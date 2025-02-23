日本新郵輪7月橫濱啟航

日本郵輪公司旗下的「郵輪Cruises」公司（橫濱市）上周四宣布，新船「飛鳥3」號（圖）將於今年7月20日啟航，首航從其船籍港神奈川縣橫濱港出發，行程一周，停靠北海道的函館港和小樽港，希望藉此推動日本郵輪市場發展。