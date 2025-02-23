關廟挖出清代窰爐遺址 證屬專製糖漏 全台首見

【本報綜合報道】台灣台南市關廟區2021年因道路開闢，意外出土清代「保東糖漏窰遺址」。台媒前日報道，經3年考古挖掘，該遺址證實為台灣首個專燒製糖工具「糖漏」的清代窰爐遺址，填補台灣窰業史與糖業發展的關鍵空白。

典型半倒燄式窰爐 保東糖漏窰遺址位於關廟埤頭里與歸仁媽廟里交界處，出土文物主要為大量無釉低溫陶器，類型包含糖漏、漏罐、圈座器等多種製糖用陶器。亦有小量高溫青花瓷碗、醬釉陶罐等閩南進口高溫陶瓷，為窰場陶工所使用日常生活器具，可藉此判定窰址可追溯至19世紀的清代後期，屬典型的「半倒燄式窰爐」。

關廟區文史工作者徐世和表示，隨着許縣溪流域史前文明與歷史遺址的陸續出土，從八甲大坌坑文化，埤子頭文化再到目前保東窰，許縣溪沿岸的史前與歷史遺址見證台灣先住民的族群部落，再到漢人產業聚落的演變，需研議設立文物典藏保存，讓後代學子持續深化家鄉歷史。