東瀛貓之日谷經濟 料年掀千五億元消費

御朱印精品別具特色 貼近東奧所創造效益 由於日語「2」發音類似於貓叫的擬聲詞，每年2月22日在日本被定為「貓之日」。當地各大商家昨日看準時機推出貓咪相關商品，神社亦推出貓咪御朱印，呈現熱鬧景象。日本傳媒引述專家分析指，今年貓咪創造的經濟效益將達到近3萬億日圓（約1,500億港元），接近2021年東京奧運產生的約3.7萬億日圓（約1,900億港元）實質經濟效益。

在愛知縣名古屋市，有百貨公司舉辦貓之日活動，部分商家推出貓咪主題的包點、餅乾等食物。北海道江別市一間書店推出貓咪保護活動，在倡導保護流浪貓之餘，亦出售以貓為主題的甜品、化妝品等，部分收益將捐贈給北海道動物醫院。埼玉縣行田市的前玉神社和淺間神社自前日起至本周二推出貓之日特別限量版御朱印，印有貓咪圖案、行田的旅遊景點和當地特產的插圖。而日本各大貓咪咖啡館亦順勢舉行推廣活動招攬顧客，例如和歌山縣多間貓咪咖啡館合作舉辦「蓋章拉力賽」，參與者若儲滿蓋章，可以獲得文創日用品獎勵。

證貓咪經濟學不過時 2015年，日本經濟學家提出「貓咪經濟學」概念，指的是經濟下行周期內，無論經濟多麼困難，大眾對貓及其相關產品的熱情永遠高漲。根據日本寵物食物協會統計結果顯示，養一隻貓平均一年支出約141,732日圓（約7,370港元），除了養貓成本外，愛貓人士日常相關支出也很大，貓相關商品、貓咖啡館等消費規模為10億日圓（約5,200萬港元），而用於以貓咪為目的的相關旅行消費規模為15億日圓（約7,800萬港元）。日本關西大學名譽教授宮本勝浩坦言，雖然養一隻貓的代價很高，但貓咪對日本經濟的貢獻十分顯著。本報綜合報道