泰米價跌成本漲 農民揚言抗議

【本報綜合報道】英媒上周五引述泰國商務部數據顯示，泰國2月的稻穀價格同比下跌30%，平均每噸約8,600元（泰銖‧下同，約1,992港元）。報道指，在米價下跌與種植成本上升的雙重壓力下，不少泰國農民揚言發起抗議。

指政府補貼不足 報道指，泰國政府過去10年來已投入數百億美元補貼，但當地傳統稻米種植產業仍面臨氣候變化、創新不足以及不可持續的債務等重重挑戰。大城府稻農代表提提瓦特（Thitiwat Kleepmalai）表示，政府對農民並不真誠，計劃聯合其他地區的稻農，本月到曼谷發起更大規模的抗議。

泰國政府上周四宣布總值18.9億元（約4.37億港元）的農民支持政策，但有待內閣批准，而政府的目標是將稻穀價格維持在每噸8,000元（約1,853港元）以上。但提提瓦特要求政府協助農民以每噸1.1萬元（約2,548港元）的價格出售稻穀，強調稻穀的生產成本已高達每噸6,500元（約1,505港元）。