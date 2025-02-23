美國防部擬削8%文職 首批5400人

【本報綜合報道】美國國防部計劃削減5%至8%的文職人員，上周五宣布本周解僱5,400名試用期員工，可能還會解僱數萬人。國防部將暫停招聘，同時進一步檢視人力需要。

今次是總統特朗普和執掌政府效率部的富豪馬斯克，持續削減聯邦政府人員和開支的努力一部分。負責人事與戰備事務的國防部次長塞爾尼克（Darin Selnick）在聲明中表示，裁員計劃旨在提高效率，並重新調整該部門的優先事項。他又稱，正如防長海格塞斯所言，留用那些對任務不具關鍵性貢獻的個人根本不符合公眾利益。

聯邦調查局1500人將調離總部 國防部目前有約95萬名文職人員，幾乎一半都是退伍軍人，暫未知具體有哪些職位和員工受影響，聲明沒提供其他資訊。報道指，該部門似乎已放棄解僱所有處於入職初期的文職人員計劃。海格塞斯上周四曾表示，團隊正採取初步措施，包括凍結招聘和重新評估試用期員工以確定誰應被解僱，但強調網絡安全、無人機能力和核子現代化等高科技領域不在預算改革的考慮範圍內。

另外，美國參議院上周四表決確認帕特爾（Kash Patel）出任聯邦調查局（FBI）局長後，他上周五宣誓就職，保證FBI內部和外部都將實行問責制，周末起通過嚴格的憲法監督實行。英媒昨日引述消息指，帕特爾向高層官員表示，擬將1,500名FBI員工調離華盛頓總部，其中1,000人分派到全國各地，500人調往亞拉巴馬州分部。