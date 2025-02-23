特朗普 炒非裔參聯會主席 海軍女部長被免職

弗朗切蒂 （左圖）及斯利夫（右圖）亦被免職。

禁多元文化信號 測試政治忠誠度 美國總統特朗普上周五突然宣布，已將參謀長聯席會議主席布朗解職，將任命退役空軍中將凱恩（Dan Caine）接替他。此外，海軍作戰部長、空軍副參謀長等職位均換人。布朗是第二位非裔參謀長聯席會議主席，有分析指其下台勢將撼動五角大樓。

特朗普在社交平台發文宣布解職消息，感謝布朗40多年來為美國服務，包括擔任參謀長聯席會議主席。他形容對方是一位紳士和傑出的領導者，祝對方和其家人擁有美好的未來。特朗普又透露，正提名凱恩擔任下一任主席。根據官方軍事履歷，凱恩是F16飛行員，曾在國民警衞軍等服役，最近擔任中央情報局軍事事務副主任。

前空軍中將凱恩接替布朗 報道認為，這是特朗普為清除支持軍隊多元化和平等的領導人而採取的行動一部分。布朗曾創造多項歷史，2020年接任空軍參謀長，成為美國首位非裔軍種首長，前年接任參謀長聯席會議主席，上任後忙於應對俄烏和中東地區衝突，上周五一直在美墨邊境評估軍方為執行特朗普打擊非法移民的行政命令而迅速集結兵力的情況。

另外，防長海格塞斯上周五發聲明，宣布解除海軍作戰部首名女部長弗朗切蒂（Lisa Franchetti）及空軍副參謀長斯利夫（James Slife）等人職務，同時提名新海軍作戰部長、空軍副參謀長，以及陸軍、海軍和空軍的軍法署署長等職位。

海格塞斯稱讚弗朗切蒂及斯利夫都擁有傑出的職業生涯，感謝他們為美國所作的服務和奉獻。海格塞斯表示，在特朗普領導之下，正任命新的領導層，使軍隊能夠專注於威懾、作戰和打贏戰爭的核心使命。

美媒分析指出，特朗普政府解除布朗及弗朗切蒂職務，似乎發出一個強烈信號，那就是禁止軍隊及政府推動多元化及包容性的文化。參議院軍事委員會民主黨領袖、羅德島州參議員里德（Jack Reed）批評特朗普政府，指出：「將解僱軍隊領導人作為一種政治忠誠度測試，或出於與績效無關的多樣性和性別原因，會削弱我們的軍人完成任務所需的信任和專業精神。」本報綜合報道