兩岸國際

西班牙客遊德遇襲重傷 疑兇落網

德國今日舉行大選之際，首都柏林大屠殺紀念館上周五下午6時發生襲擊案，一名30歲西班牙男遊客被人用利器刺至重傷。相隔近3小時，一名雙手染血的男子行近現場警員，隨即被鎖上手銬，按在地上，並檢獲兇器。事發現場被警員封鎖。當局未有公布疑兇身份，正調查襲擊動機。（綜合報道）
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