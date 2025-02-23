以駐瑞典使館附近3人擬犯罪被捕

瑞典警方表示，上周五下午約3時，在首都斯德哥爾摩以色列大使館附近，拘捕3名男子，準備實施暴力犯罪，但現時判斷襲擊目標是外交使團是為時尚早。去年10月，以色列駐斯德哥爾摩使館外發生槍擊事件後，警方加強使館一帶的保安。（綜合報道）