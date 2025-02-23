德今大選 在野基民盟支持度領先 或無政黨奪多數議席

料需組聯合政府 各派杯葛另類選擇黨 歐洲最大經濟體德國今日舉行大選，在野基督教民主聯盟數月以來一直在民調中領先，黨魁默茨（Friedrich Merz）有望當選總理；極右另類選擇黨排第二，現任總理紹爾茨領導的社民黨支持度僅排第三。外界預計沒有政黨可獲多數議席，料需組成聯合政府，但多黨已表明不會與另類選擇黨合作。

選前最後民調顯示，基民盟的支持率下降一個百分點，以29%居首；另類選擇黨上升一個百分點，獲21%排第二；社會民主黨再下降一個百分點，只有15%排第三。分析指出，選民可能會在最後時刻受到政黨宣傳、傳媒報道甚至候選人辯論表現而影響決定，因此，最終結果仍有變數。

基民盟黨魁：德須負領導責任 默茨上周五在給支持者的一封信中警告，雖然德國的未來在於西方，但尚不清楚西方是否還會包括美國。他強調，即使沒有美國人，德國的地位仍然在歐洲中心，而非與俄羅斯並列，也不會被孤立在右翼民粹主義的邊緣。他又指，為了歐洲在未來繼續取得成功，德國必須準備承擔領導責任。

另類選擇黨倡關邊境 反對援烏 德國近月發生懷疑與移民有關的襲擊案，另類選擇黨黨魁魏德爾上周五表明，上任首天就會關閉德國邊境，「沒人再能闖進來」，該黨又主張減稅及縮減政府開支、反對援助烏克蘭。紹爾茨同日拉票時指選情告急，形容需要奇迹，同時重申德國不會離棄烏克蘭，強調對方擁有自治權。

由於社民黨、綠黨及自由民主黨執政聯盟去年底因財政問題瓦解，大選提早至今日舉行，預料沒有任何政黨可取得國會過半議席，即無法單獨執政。雖然所有政黨都拒絕與另類選擇黨合作，但其支持度續升，其他政黨組成聯合政府變得更困難，相關談判可能持續更長時間。本報綜合報道