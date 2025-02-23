美卿稱不放棄參與太平洋事務

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧上周五接受美媒訪問時強調，美國是一個太平洋國家，將繼續保持在該地區的存在，這是美國的一條紅線，不會放棄作為一個太平洋大國對地區事務的參與，又稱必須與中國保持關係。

認為須與華保持關係 魯比奧談及特朗普政府對華立場時表示，中國像俄羅斯一樣都是世界大國，但中國的軍事力量正快速發展，與美國既是競爭者也是直接對手。他指出，雖然中美看法並非總是一致，但必須保持溝通，因缺乏溝通將導致衝突。他認為，從前拜登政府到現在，中美的溝通實際上要比美俄溝通更好。被問及美國會否在北京採取行動時保衞台灣，他稱美國對台承諾明確，反對以武力、威脅或脅迫改變台灣地位。

魯比奧提到，中國在關鍵的稀土礦產、供應鏈的關鍵組成部分等多方面佔據主導地位，更通過經濟脅迫將印太地區的許多國家變成其附屬國，美方絕不接受。他指出，日本、南韓、菲律賓、澳洲是美國親密盟友，均不願成為附屬國。他又提到中國在雙邊經貿關係的不平等現象，稱特朗普決心解決此問題。