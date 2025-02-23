特朗普斥無籌碼仍企硬 拒澤連斯基參與和談

料烏即將讓步 與美簽礦產協議 美國總統特朗普上周五猛烈抨擊烏克蘭總統澤連斯基，指基輔在沒有「底牌」的情況下擺出強硬姿態，又認為對方沒必要出席和平解決俄烏戰爭的談判。他又預計，澤連斯基快將與美國簽署一項礦產協議，作為結束烏克蘭戰爭努力的一部分。

特朗普接受美媒訪問時，再次針對澤連斯基，稱對方在與俄羅斯的談判中毫無籌碼，卻擺出一副強硬姿態，認為對方參與會談並非很重要，「他（澤連斯基）一點籌碼都沒有，讓人看到都煩了，我是受夠了。」特朗普又指，俄烏戰爭已3年，烏克蘭早已殘破不堪，澤連斯基讓達成協議變得非常困難，強調不會讓這種情況繼續下去。

主持不斷追問特朗普誰是俄烏戰爭的始作俑者，特朗普最終承認俄國發動攻擊，稱「俄國是攻擊了，但他們（拜登與澤連斯基）本來就不該讓俄國發動攻擊。」他之後轉移焦點，稱要不是有他，俄烏彼此根本不會談，然後戰爭繼續。特朗普透露，相信在短期內會就烏克蘭的稀土等資源，與烏克蘭簽署礦產協議。他強調，華府比歐洲向烏克蘭投放3倍多的金錢，因此要和烏克蘭簽署協議，讓美方一直以來在俄烏戰爭給予烏方的援助得到回報。

美總統將分與法英首腦會談 白宮國家安全顧問沃爾茲同日亦預計，澤連斯基將與美國簽署一項稀土協議。有傳美方曾要挾切斷星鏈服務向烏方施壓，報道引述知情人士指，澤連斯基已妥協，可能在短時間內簽字同意；澤連斯基則透露，烏美正努力草擬協議，希望有公平成果。白宮日前宣布，特朗普將於明天和周四分別與訪美的法國總統馬克龍和英國首相施紀賢舉行會談，討論烏克蘭危機等問題。特朗普上周五受訪指摘，馬克龍與施紀賢沒有做任何事令俄烏戰爭結束，但又表示自己視馬克龍為「朋友」，並稱施紀賢是「非常好的人」。

俄美料2周內舉行部長級會晤 澤連斯基上周五與德國總理紹爾茨通話，兩人談論實現烏克蘭公正和平的途徑。德國總理發言人在聲明中指，紹爾茨和澤連斯基同意，烏克蘭必須參與未來烏克蘭和平談判，歐洲安全問題必須與歐洲國家共同討論。紹爾茨近日嚴厲駁斥特朗普關於澤連斯基是獨裁者的說法，認為否認其民主合法性是完全錯誤和危險。

另一方面，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫昨日表示，俄美計劃在未來兩周內舉行相關部門負責人級別的會晤。他提到，本次會晤將在第三國舉行，具體地點仍在商議中。與此同時，克里姆林宮發言人佩斯科夫以及特朗普本人，均否認了特朗普同意受邀參加5月9日在莫斯科舉行的二戰勝利紀念日活動的報道。本報綜合報道