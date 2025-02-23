貴州省政協前副主席 涉受賄捱告

【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日發布消息，貴州省政協前黨組成員、副主席陳晏涉嫌受賄、濫用職權，近日由四川成都市人民檢察院向法院提起公訴。另外，湖南省前黨組成員、副主任彭國甫涉受賄1.34億多元人民幣（約1.45億港元），案件上周五在海南省第一中級人民法院一審公開開庭審理，彭國甫當庭認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

檢察機關起訴指控，陳晏利用擔任貴州省銅仁市副市長，銅仁市市長，貴陽市副市長、市長，貴州省政協副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。陳晏身為國家機關工作人員，濫用職權，致使公共財產和國家利益遭受重大損失，情節特別嚴重，應以受賄罪和濫用職權罪追究其刑事責任。

湖南省政協前副主席貪腐認罪 另外，彭國甫上周五出庭受審，檢方起訴指，他在2004至2023年利用擔任湘潭大學黨委書記、湖南省懷化市委書記、湖南省政協副主席、湖南省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務提拔等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物。檢察機關提請以受賄罪追究彭國甫的刑事責任，彭國甫當庭認罪。