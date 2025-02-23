升降機突急降再衝頂 居民爆頭亡

【本報綜合報道】雲南省昆明市盤龍區有小區的升降機在運行期間突然發生故障衝頂，失去控制飛快上升碰撞升降機井頂部，導致59歲韋姓業主不幸身亡。當地市監局已調取升降機的維修保養紀錄，調查事故原因。小區物業上周五回應指，事發後要求維保公司對所有升降機檢修測試。

盤龍區昆明廣場中央B區4幢的升降機發生故障，韋男上周二乘搭升降機返回樓上取跳繩工具時出事，升降機突然失控彷彿搭過山車，猛然間從17樓跌落至負二樓，再迅速升上33樓。韋男頭部遭受重創後出血，隨後被發現倒臥在升降機內當場死亡。頂樓有住戶表示，當時在家中聽到一聲巨響，但不知是升降機出事。

物管稱本月曾維修保養 涉事升降機自2014年1月投用，維保單位為昆明申菱電梯服務有限公司，最近一次檢驗日期為去年10月，製造單位為奧的斯電梯（中國）有限公司。物業服務中心工作人員表示，小區升降機每月都會進行不定時維護保養，本月也曾維修保養。昆明市監局特種設備安全監察處工作人員表示，事件正處於調查階段。升降機製造公司則稱，正配合政府部門調查。