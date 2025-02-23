廣東今年兩爆流感 均在學校發生

自本月10日至上周日，今年第7周廣東省流感監測哨點醫院的流感病例佔門急診病例總數百分比為6.99%，較上周的7.63%略有下降；門急診流感病例樣本感染率為28.58%，與上周的28.73%基本持平。甲型H1N1為主要流行毒株，上周無爆發流感疫情報告。廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏表示，從今年1月份開始，該省每周的監測指標均在基線水平以上波動，監測指標高於基線，即提示進入流行期。

流行期料持續數周

根據監測數據分析，廣東省本輪冬春季流感流行強度低於全國高峰及該省上一年冬春季高峰水準。隨着農曆新年後返工返校，人員密集的集體單位發生爆發疫情的風險升高，預計該省流感流行仍將持續數周。康敏表示，接種流感疫苗可以降低感染風險、減輕症狀、減少併發症發生，建議在2024年下半年以來尚未接種流感疫苗的人群，尤其是兒童、老年人、慢性病患者，在本流行季內仍可預約接種。本報綜合報道