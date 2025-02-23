操縱證券市場獲5.7億元 浙江15人罪成判囚

【本報綜合報道】公安部上周五公布5宗證券交易犯罪典型案例，涉及內部交易、操縱證券市場等案情。其中浙江省金華市一個以吳×等人為首的犯罪團夥操縱證券市場，非法獲利5.3億元人民幣（約5.7億港元）。警方逮捕吳×等15名涉案人員，全部罪名成立，被判刑和罰款。

浙江省金華市公安局2019年1月立案偵辦吳×等人操縱證券市場案，該團夥在2016年至2019年期間長期採取多種方式操縱多隻股票獲利，通過提前建倉買入股票，再利用境外搭建的多個盤後票網站發布股票代碼，吸引網絡媒體轉發引用，拉高目標股票價格後賣出獲利。該團夥又集中資金優勢、持股優勢，以連續買賣、對倒交易等方式操縱多隻股票。

公交加強安保打擊罪惡 另一方面，公安部同日發布消息稱，在2024年全面加強地鐵巴士安保工作，重拳打擊當中出現的違法犯罪情況，包括民眾反映強烈的猥褻事件、侵犯私隱犯罪，破獲超過3,600宗相關案件，淨化地鐵和巴士內的治安環境。為及時消除安全風險隱患，公安機關深入治安隱患排查整治，去年已安排檢查地鐵巴士超過5.8萬次，發現消除治安隱患4.6萬餘宗，組織安全訓練1.5萬餘次，治安防範能力顯著提升。