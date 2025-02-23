傳部分幼稚園6月起免費 內媒證屬謠言

【本報綜合報道】內地多名博主近日聲稱部分地區幼稚園從今年6月起將免費，並附上免費試點地區名單。內媒上周四引述中國教育科學研究院報道，相關傳聞屬謠言，網傳名單所列的是學前教育普及普惠區域，和學前教育免費是兩個概念。

網傳消息指，幼稚園之所以開始免費，是因為從今年6月1日起，《學前教育法》將正式實施，其中明確有條件的地方逐步推進實施免費學前教育，降低家庭保育教育成本，許多網民信以為真。報道指，網傳免費試點地區名單實際出自1月24日公布的《教育部關於公布2024年學前教育普及普惠縣（市、區）名單的通知》，通知明確通過縣級自評、市級初核、省級評估、國家認定的程序，2024年認定天津市濱海新區等301個縣（市、區）為學前教育普及普惠縣。

普惠學前教育並非免費 教育部早前介紹，普惠性幼稚園是指面向大眾、收費合理、保教質量有保障、以政府指導價收取保教費的幼稚園，包括教育部門辦園、其他部門舉辦的公辦性質幼稚園、普惠性民辦幼稚園。