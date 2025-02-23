校巴撞人群11死 報告倡追究5人刑責

【本報綜合報道】山東省泰安市東平縣一所中學門口去年9月3日發生嚴重交通事故，一輛接送學生的巴士衝向路邊正在上學的人群，造成11人死亡、13人受傷。省政府官網上周五發布交通事故調查報告，建議對肇事司機等5人追究刑事責任，對中學、縣交通運輸局道路運輸服務中心等部門的27人給予黨紀政務處分和組織處理。

司機操作不當停車釀禍 省政府批覆事故調查組對事故的原因分析和責任認定，同意對相關責任人員和單位的處理建議。調查報告顯示，該事故是一宗因肇事司機未依照操作規範安全駕駛、事發現場大量人員聚集造成的重大生產安全責任事故，直接經濟損失約1,928.3萬元（人民幣‧下同，約2,086萬港元）。

事故直接原因為肇事車輛短時間臨時停車，司機不按規範操作，停車時車身不正，未回正軚盤，亦未不熄匙，僅拉起手煞，致使操作不當。事發時校門外有大量學生和家長聚集排隊等待進校，加重了事故後果。除對事故有關人員及單位的處理外，調查報告還建議由泰安市應急管理局，對肇事車輛所屬公司罰款200萬元至400萬元（約216萬至433萬港元）。