網信辦聚焦8亂象打擊 整治AI濫發假訊息

內媒上周五報道，中央網信辦近年持續部署展開清朗系列專項行動，集中時間、集中力量打擊網上各類亂象問題，從嚴處置違規平台和帳號，取得積極成效，形成有力震懾，並將在今年聚焦8項重點整治任務，進一步鞏固提升治理成效。當局將整治AI技術濫用亂象，打擊借AI技術生成發布虛假訊息、實施網絡水軍行為等問題。

網信辦的重點任務，主要包括整治春節網絡環境、集中打擊挑起極端對立等問題；整治自媒體發布干擾輿論等不實訊息，規範重點領域訊息內容傳播；整治短片領域惡意營銷，打擊虛假擺拍等問題，強化訊息來源、虛構和演繹標註；整治涉企網絡黑嘴，處置造謠抹黑企業和企業家等問題，並優化營商網絡環境。

另整治未成年人暑期網絡環境 當局另要整治暑期未成年人網絡環境；包括網絡直播打賞亂象，打擊利用高額返現吸引打賞等突出問題；整治惡意挑動負面情緒，例如借熱點事件等炒作負面話題，宣揚恐慌焦慮情緒，借血腥暴力畫面挑起網絡戾氣等問題，嚴肅查處違規營銷號、網絡水軍和MCN機構（網紅經理人公司）。

中央網信辦相關部門負責人表示，將有序推進清朗系列專項行動各項任務，同時也會根據實際情況需要增加重點整治內容，將進一步壓實各方主體責任，持續淨化訊息內容、規範功能服務，確保整治工作取得實效，推動網絡生態持續向好。本報綜合報道