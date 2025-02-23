王毅晤世貿總幹事 支持改革

王毅表示，中國是聯合國創始會員國，是現行國際秩序的堅定維護者；中方踐行真正的多邊主義，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，以世界貿易組織為核心的自由貿易體制。當前單邊主義、保護主義盛行，但經濟全球化大勢不可逆轉。各方應共同促進貿易自由化、便利化，推動全球經濟加快復甦。中國堅持自身作為發展中國家的定位，但從不回避國際責任，我們將繼續履行應盡義務，展現大國擔當。