國民黨立法院黨團 推動《長照保險法》

【本報綜合報道】國民黨立法院黨團計劃於本會期推動《長照保險法》，將長期照顧稅賦制改為保險制，以月薪6萬元（新台幣‧下同，約1.4萬港元）者為例，每月僅需繳納200元（約48港元）。國民黨智庫上周四公布民調，高達77.3%民眾支持《長照保險法》，14.8%不支持。

民進黨唱反調 民調顯示，支持將長照稅賦制改為保險制的受訪者中，「非常支持」佔37.2%、「還算支持」佔40.1%，「不太支持」佔9.4%、「非常不支持」佔5.3%。國民黨主席朱立倫表示，台灣將邁入超高齡社會，65歲以上人口達468萬，少子化問題嚴峻，應比照全民健保推動長照保險制，智庫已完成法案規劃，具體可行，設定每人每月負擔約為健保費的20%至25%，額外支出約100元（約24港元），確保制度穩健。

民進黨立委認為，目前當務之急應該是先提高長照服務的涵蓋率，以及解決長照人力不足的問題。

衞福部長期照顧司指出，推動長照保險需要凝聚社會共識，目前還在收集各界意見並溝通，且由於部分地區的長照資源仍不足，因此現階段仍須靠稅收強化布建。