大陸17架次機艦船3氣球現台海

【本報綜合報道】台灣防務部門昨日發布消息，至當日上午6時前24小時內，偵獲解放軍8架次軍機、7艘軍艦、兩艘次公務船和3枚空飄氣球，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

台灣防務部門發布台海周邊海空域動態顯示，其中有3架次解放軍軍機飛越台海中線，進入台灣北部和西南部空域。期間另有3枚空飄氣球於上周五上午9時和晚上7時許被偵獲，飛行高度分別為2.4公里和4.9公里。

漢光演習兵推結束 另外，台軍「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推上周五結束，台灣防務部門首長顧立雄提出要擬定合理可行計劃，結合演訓務實驗證；檢討兵力結構調整，籌建不對稱關鍵戰力；掌握關鍵預警徵候，先期啟動備戰部署等重點工作指導。顧立雄勉勵所有高階幹部，面對日益嚴峻敵情威脅，各單位應利用備戰操演等時機，磨練作戰層級指揮官預警情資綜合判斷能力，在必要時提升戰備等級，先完成平戰轉換，方能有效嚇阻敵軍犯台企圖、確保台灣安全。