華艦發實彈演習警告 澳洲斥太遲通報

致飛近航班急急改道 又批評無令人滿意解釋 解放軍艦隊上周五在澳洲東部海岸附近演習期間，表示將進行實彈演練，引發澳方擔憂，有民航客機被迫改道。澳方翌日表示，未偵測到中國軍艦在附近發射實彈，亦未收到中方滿意解釋。新西蘭其後指出，中國一艘海軍艦艇昨日通過無線電廣播發出警告後，在海上進行的一場新演習中進行實彈射擊。

上述中國海軍艦艇編隊由055型導彈驅逐艦遵義號、054A型導彈護衞艦衡陽號、903型綜合補給艦微山湖號組成，本周沿着澳洲東海岸航行，曾現身悉尼外海，澳洲和新西蘭持續監視。澳方指出，中國軍艦上周五廣播實彈射擊警告，塔斯曼海上空的商業航班聽到。澳洲國防部其後發聲明指，中國海軍的任何實彈射擊很可能已停止，未聽到或看到任何武器發射，但中方曾部署一個海上浮動靶標，隨後將其收回。

北京稱演習符合國際法 澳洲防長馬爾斯昨日向媒體表示，中方尚未就事件給出滿意的答案，中方發出的通知非常簡短，導致已起飛的航班被迫改變航道，令人不安，坎培拉已向北京提出未提早通知的問題。較早前，中國外交部發言人郭嘉昆上周五表示，解放軍南部戰區艦艇編隊在當地進行的演習訓練是符合相關的國際法及國際慣例，亦維持安全、規範、專業化的方式運作。

新西蘭艦人員稱睹射擊 另外，新西蘭防長柯林斯的發言人發聲明指，新西蘭國防軍的報告顯示，中國海軍行動小組已通知在昨日下午進行第二次實彈射擊活動。新西蘭皇家海軍護衞艦提卡哈號（Te Kaha）上的人員同日觀察到，中國艦艇的主炮進行了實彈射擊。據新西蘭傳媒報道，中國當日的實彈演習在塔斯曼海舉行，紐方曾稱前一天未監測到中國艦艇實彈射擊，也不清楚其在國際水域的航向和目的。本報綜合報道