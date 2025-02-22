英國情侶垃圾箱尋寶 年省15.6萬家品膳食費用

【本報綜合報道】美國傳媒周三報道，英國多塞特郡多徹斯特一對情侶自2022年起，定期前往垃圾箱尋找仍能使用或食用的物品，每年成功節省分別9,000美元（約7萬港元）裝飾家居及1.1萬美元（約8.6萬港元）膳食費用。

喜獲平板電腦無人機等 38歲的賈登（Amir Jardan）及27歲未婚妻摩爾（Ruth Moore）過去3年間一直在垃圾箱中「尋寶」，曾發現平板電腦、無人機、名牌服飾、鞋子及香水等，部分只需修復即可繼續使用。他們每周會花9小時前往當地商店棄置箱中尋找寶物，包括不少食物及家用裝飾，部分物品甚至價值不菲。

賈登表示，每次翻找垃圾箱都會感到十分興奮且難以抗拒，永遠都不會知道自己即將發現甚麼，過程很像尋寶。他們也會把不會使用及保留的物品贈予慈善機構，回饋有需要人士，為環保盡力。