流浪獲收養 不改冒險本色 小貓乘列車踏27公里長征
【本報綜合報道】英國英格蘭一隻富有冒險精神的寵物貓，最近獨自從薩里郡搭乘列車前往倫敦，獲當地媒體爭相報道。其飼主分享牠經常會到住處附近的酒吧或學校閒逛，非常喜歡四處冒險，搭列車到倫敦是牠離家最遠一次旅程。
兩歲雌性寵物貓蒂莉（Tilly）早前自行乘搭列車前往倫敦，全程超過27公里，52歲主人哈迪（Michael Hardy）事後不得不立刻開車到車站接走愛貓。他事後提到蒂莉原本是隻流浪貓，收養後發現牠總喜歡到處走，偶爾會因為離家太遠，需叫網約車幫忙接其回家。
地鐵送專屬車票鼓勵
地鐵公司知曉此事後，決定替蒂莉製作專屬列車卡，以便牠日後能無限次免費乘坐列車，不必再辛苦「逃票」。
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