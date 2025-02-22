流浪獲收養 不改冒險本色 小貓乘列車踏27公里長征

【本報綜合報道】英國英格蘭一隻富有冒險精神的寵物貓，最近獨自從薩里郡搭乘列車前往倫敦，獲當地媒體爭相報道。其飼主分享牠經常會到住處附近的酒吧或學校閒逛，非常喜歡四處冒險，搭列車到倫敦是牠離家最遠一次旅程。