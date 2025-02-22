40天橫越沙漠死亡之海 2徒步者苦盡甘來

負重60公斤新疆挑戰 打破民間只進不出傳言 中國新疆塔克拉瑪干沙漠素有「死亡之海」之稱，民間更有進得去出不來的說法。內地兩名職業徒步者近日在40天內完成全自助徒步1,004公里橫越塔克拉瑪干沙漠的挑戰。他們雙雙暴瘦12多斤，周二接受內媒採訪時，坦言不可能征服大自然，今次成功離不開幸運，又感謝沙漠仁慈地放過兩人。

1004公里 世界級越野線路 本月8日，周揚及張治國由塔克拉瑪干沙漠東端的若羌縣，風塵僕僕地徒步1,004公里徒步抵達終點站麥蓋提縣N39沙漠探險基地，獲多人送上鮮花和歡呼聲祝賀。他們挑戰以最長軸橫穿塔克拉瑪干沙漠的越野線路，被認為是當今難度最大、最難完成的世界頂級越野線路。

鬆軟沙漠難行 靠意志硬撐 去年12月21日，周揚及張治國做好萬全準備，背上近60公斤重的背包起行，內有一半是水、食物、露營裝備、炊具、服裝、衞星設備等；行程還分4次在沙漠小鎮等補給食物和水。然而剛入沙漠，他們就發現自己低估了實際強度，在過於鬆軟的沙中走得超乎想像地慘，腰以下所有部位都疼，每步全靠意志硬撐。

由於身體水分和脂肪消耗大，徒步才開始10幾天，兩人體重就直線下降，一路上堅毅面對極寒、酷熱、傷病、飢餓、口渴，互相扶持完成挑戰。他們預計3月份完成今次挑戰拍下的紀錄片，未來將一起挑戰此前從未有人完成過、俗稱大十字的中國長距離步道，但強調追逐夢想不必用生命冒險，安全放在第一。本報綜合報道