尹錫悅彈劾案下周結辯 料3月中旬判決

30軍官捲風波 包括陸軍參謀總長朴安洙 南韓憲法法院周四就總統尹錫悅彈劾案舉行第10次辯論，決定下周二結束庭審辯論，預計下月中旬有判決。共同民主黨國會議員安圭伯公開國防部報告，披露韓軍17名將官及13名校官捲入戒嚴風波接受調查。當中級別最高的是陸軍參謀總長朴安洙，他曾任戒嚴司令，成為事件中唯一受查的大將。

憲院代理院長文炯培表示，下一次開庭時間定於下周二下午2時，聽取雙方代理人的最終辯論和當事人的最終陳述。尹錫悅和國會、即彈劾案控辯雙方均未就此決定提出異議，憲院將於下周二先進行證據調查程序，之後向控辯雙方分別賦予兩小時的最終意見陳述時間。雙方代理團的最終辯論結束後，國會彈劾委員團團長、國會法制司法委員會委員長鄭清來和尹錫悅將各自進行最終陳述，憲院不再另行審問尹錫悅。

倘彈劾成立 將面臨罷職 庭審結束後，憲法法官將透過評審和議決程序決定宣判內容。一般來說，若無特別變數，辯論終結至宣判大約需要兩周，外界估計3月11日前後憲院會宣判。若憲院認定國會彈劾尹錫悅的事由妥當、尹錫悅嚴重違反憲法和法律時，尹錫悅將被罷免總統職務。若憲院認定相關事由不成立，駁回彈劾案，尹錫悅將隨即復職。

防諜司令部 參與數之最 除朴安洙外，調查人士包括曾任戒嚴副司令的聯合參謀本部副議長鄭鎮八（音譯，中將）、聯合參謀本部國防情報本部長元天熙（音譯，中將）、前國防部國軍防諜司令呂仁亨（中將）、前陸軍特戰司令郭種根（中將）及前陸軍首都防衞司令李鎮雨（中將）。其餘受查人士還有3名少將、8名准將（其中3人未銓敍）；11名大領（上校）、一名中領（中校）及一名少領（少校）。至於下級軍官、士官及服義務兵役者，則沒有人受查。

從所屬單位來看，國防部國軍防諜司令部共8人受查，人數是參與戒嚴行動單位中之最。防諜司令部涉嫌調動軍隊逮捕政客，並計劃沒收國家選舉委員會伺服器。朴安洙、呂仁亨、郭種根及李鎮雨，連同前防諜司令文相皓（音譯），涉叛亂和濫用職權等罪名被起訴。本報綜合報道

尹錫悅因去年實施戒嚴令引起違憲質疑，遭到彈劾。 南韓憲法法院迄今已就總統尹錫悅彈劾案舉行10次辯論。 陸軍參謀總長 朴安洙