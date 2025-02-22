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IS關連人士 企圖恐襲土耳其被捕
土耳其差點成為伊斯蘭國恐襲的目標。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】土耳其警方周四拘捕一名與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關連的疑犯，企圖在當地發動恐怖襲擊。
疑犯正計劃參與在土耳其發動恐襲，並與另一名準備在土耳其及其他國家發動恐襲的人有聯繫。
伊斯蘭國活躍中東。
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