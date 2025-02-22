以色列3巴士爆炸案 涉報復襲約旦河西岸

哈馬斯被斥違協議 人質遺體造假 以色列中部多地周四晚發生大規模巴士爆炸事件，總理內塔尼亞胡下令警方和國家安全總局加強預防，防止發生更多襲擊。內塔尼亞胡指示國防軍在約旦河西岸朱迪亞－撒馬利亞地區展開行動，並強調會採取行動找回哈馬斯手上的遇害人質遺體，揚言哈馬斯需為違反協議付出代價。

以色列警方說，施襲者蓄謀在至少5處地點同時製造爆炸。特拉維夫市郊巴特亞姆市不同停車場的3輛巴士發生爆炸，當時無人在車內，沒有造成傷亡。以色列全國公共交通事後暫停，警方檢查特拉維夫及周邊所有巴士，在兩架巴士內發現爆炸物。其中一個重約5公斤，上面寫有報復以軍最近在約旦河西岸反恐行動的字句。

以軍聲明指，哈馬斯周四移交的4具遇害人質遺體中，其中一具身份不明且並非以色列人。哈馬斯當日在加薩地帶把遺體交予紅十字國際委員會，再轉交以軍送回以色列驗屍及確認身份。按照協議，4具遺體包括比巴斯三母子及83歲老翁利夫希茨（Oded Lifshitz），目前已確認比巴斯一對兒子及利夫希茨的身份，但另一具遺體不是比巴斯，且與任何已知的人質不匹配。

以揚言再展開行動 以軍指控哈馬斯殺害比巴斯一對兒子，企圖以不明遺體魚目混珠的行為邪惡殘忍。以軍譴責哈馬斯違反協議，警告必須歸還比巴斯遺體，並釋放剩餘人質。內塔尼亞胡批評哈馬斯武裝分子曾抬着裝有人質遺體的棺木遊行示眾，徹底激怒以色列人民，聲言向對方算帳。以色列國防部長卡茨表示，哈馬斯綁架及殺害以色列人，將會消滅哈馬斯確保未來安全。本報綜合報道