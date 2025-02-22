貝森特逼簽礦產協議 澤連斯基拒絕

【本報綜合報道】美國一名共和黨國會議員周四透露，財政部長貝森特上周在慕尼黑安全會議把總值約5,000億美元（約3.9萬億港元）礦產資源協議交給烏克蘭總統澤連斯基，但後者拒絕簽署。貝森特指摘澤連斯基食言，又稱在烏克蘭有更大經濟利益的美國，就可作為安全屏障。

稱美獲利可作烏安全屏障 議員表示，當時貝森特在枱面把協議推向澤連斯基要求簽署，澤連斯基快速看了一下並表示會與團隊討論。貝森特之後再把協議推近澤連斯基敦促簽字，澤連斯基收下文件後沒有承諾簽署。澤連斯基的幕僚證實貝森特逼澤連斯基簽名，澤連斯基對未經與團隊審視就收到一份要簽署的文件感到驚訝，他原本預計任何大額協議都會在與美國總統特朗普會面時簽署。

貝森特反駁澤連斯基指特朗普受虛假訊息包圍的說法是不恰當，事實上正是特朗普給美烏關係帶來光明。他又稱，澤連斯基在慕尼黑安全會議之前曾保證，烏克蘭會簽署礦產轉讓協議，但後來食言。他認為在俄烏談判時，鬆綁對俄羅斯制裁是一個考慮選項，美國準備根據俄方的談判意願來決定提高或下調制裁力度。