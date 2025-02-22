烏軍庫州控制區減半 俄收復64%領土

俄指烏軍去年59萬人傷亡

魯茨科伊表示，俄軍正在庫爾斯克所有方向展開攻勢，完全握有主動權。烏軍傷亡巨大，雖然不斷調遣預備隊增援，但依然持續從陣地撤退。烏軍最有戰鬥力的部隊傷亡慘重，超過2023年在扎波羅熱和頓涅茨克南部方向攻勢作戰期間的傷亡水平。烏軍在6個半月內折損超過6.2萬精兵，失去5,600台（套）武器和特種裝備。烏軍去年傷亡人數共59萬，自特別軍事行動展開以來，烏軍傷亡總數已超過100萬。