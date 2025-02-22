魯比奧：美俄元首峰會時機 取決終戰進展

【本報綜合報道】美國國務卿魯比奧周四表示，美俄總統會晤將在很大程度上取決於雙方能否在結束俄烏戰爭方面取得任何進展。

魯比奧透露，他周二在沙特阿拉伯會見俄羅斯外長拉夫羅夫時討論過美俄峰會，峰會何時舉行很大程度上取決於美俄能否在結束戰事方面取得任何進展。魯比奧指，美俄唯一一致的看法是將談論和平，俄方提出甚麼、願意做甚麼讓步將決定他們是否認真對待和平，但目前還沒有到達此階段。烏克蘭和歐洲擔心會排隊在和談之外，但魯比奧稱美國已與各方磋商。他續指，美國關心烏克蘭，烏方應該心存感激。

分析指停戰後 美或集中對付華 魯比奧透露，上周與美國副總統萬斯在慕尼黑安全會議會見烏克蘭總統澤連斯基時，討論了經濟協議並解釋美國是想合資，不是想竊取烏克蘭資源，實際上是一種安全保障。他重申，美國會拿回部分援烏成本，而烏克蘭的安全關係到美國既得利益。外界關注俄烏何時能達成協議實現停戰，有美媒分析指俄烏停戰能為中國帶來不少機遇，但同時威脅相當巨大，因為中國可能會變成美國的主要軍事目標。