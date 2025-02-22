中俄外長會晤 願就烏戰保持溝通

【本報綜合報道】俄羅斯外長拉夫羅夫和中共中央政治局委員兼外長王毅周四在南非出席二十國集團（G20）外長會期間見面，拉夫羅夫指俄方重視中方對烏克蘭危機秉持的客觀、公正立場，以及與巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，同南方國家加強合作。

拉夫羅夫闡述俄烏戰事最新發展和俄方考慮，表示俄方着眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。王毅則重申中方的一貫立場，表示中方將繼續為勸和促進、政治解決危機發揮建設性作用。王毅強調中俄同為二戰主要戰勝國和聯合國安理會常任理事國，共同肩負捍衞二戰勝利成果、維護戰後國際秩序的重要責任。雙方要以共同紀念「80周年」為契機，深化中俄戰略協作，積極弘揚正確二戰史觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。

中俄元首將通話 王毅在G20外長會議發言指，各國應相互尊重主權和領土完整，並尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。中方堅持透過對話談判，以和平方式解決國家之間的分歧，政治解決國際和區域熱點問題，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。對於加薩衝突，王毅強調停火協議必須得到連續有效執行。國際社會也應尊重敍利亞人民的選擇，同時要嚴防極端勢力在當地流竄坐大，不能讓恐怖分子有容身之地。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨透露，總統普京將與中國國家主席習近平通電話，預計俄方會向中方闡述俄美會談情況。