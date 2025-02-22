關係生變 美特使晤烏總統 記招聯合聲明欠奉

聯國譴責俄草案 美或首次拒簽 烏克蘭總統澤連斯基近日與美國總統特朗普隔空交火，兩人分歧日益擴大。澤連斯基周四在首都基輔會見美國俄烏問題特使凱洛格，談及烏克蘭安全保障等，但會後聯合記者會取消，兩人沒有發表聲明。在俄烏戰事爆發3周年之際，美國或首次拒絕共同發起一項譴責俄羅斯和支持烏克蘭的聯合國決議草案。

澤連斯基稱，雙方深入討論戰事形勢、交換戰俘及有效安全保障等，形容會面富有成效並重拾希望。澤連斯基強調，從戰爭爆發的第一秒起，烏克蘭就一直尋求和平，必須而且能夠確保和平牢固而持久。烏克蘭已準備好與美國達成強而有力、有效的投資和安全協議，他重申強大的烏克蘭與美國關係有利於整個世界，感謝凱洛格共同努力並取得重要成果。烏克蘭總統辦公室發言人尼基福羅夫表示，原本會後舉行記者會，但應美方要求不發表聯合聲明。

波蘭促用俄凍結資產援烏 美國國家安全顧問沃爾茲沒正面回應特朗普是否認為俄羅斯總統普京同樣是獨裁者，以及俄烏領袖誰應對戰爭負上更大責任。他表示，特朗普對澤連斯基非常失望，且不願接受美國提供的機會。此外，名為《推動實現烏克蘭全面、公正和持久的和平》草案重申支持維護烏克蘭主權、領土完整，並譴責俄羅斯侵略行為，預計下周一在聯合國大會上審議。知情人士稱，草案已得到50多個國家支持，但美國可能不會簽署。

波蘭總理圖斯克就烏克蘭危機和加強歐盟安全發表三點聲明，促請從凍結俄羅斯資產中為援助烏克蘭提供資金；加強空中警務、「波羅的海哨兵」行動和歐盟與俄羅斯的邊界安全；迅速採用新的財政規則，為歐盟的安全和防務提供資金。自俄烏衝突升級後，歐盟凍結俄羅斯央行價值約2,000億歐元（約1.63萬億港元）資產，凍結資產由總部位於比利時的歐洲清算銀行控制，每年產生約30億歐元（約243億港元）利息。

對於中共中央政治局委員、外長王毅在20國集團峰會上並未重申在慕尼黑安全會議上的觀點，即所有利益相關方都應該參與烏克蘭危機和談，是否意味中國立場有所改變。中國外交部回應稱，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫及明確。

中方重申對話總比對抗好 王毅在會上重申，中方注意到最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。雖然各方立場並不一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。本報綜合報道