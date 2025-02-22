涉詐助理費 民進黨立委限制出境

【本報綜合報道】台灣民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費和違法收受政治獻金案，經過16小時偵訊後，高雄檢方昨日清晨6時裁定林岱樺以100萬元（新台幣‧下同，約23.7萬港元）交保，同時限制出境、出海及限制住居。她步出地檢時指自己不會屈膝跪下、堅定捍衞清白。

爭取競逐2026高雄市長的林岱樺，為了在黨內初選中勝出，去年起就在全市各處掛起廣告板，又多場大型活動場送扇子、原子筆、礦泉水，此後在民調中領先黨內對手，被視為最有實力擊敗國民黨對手的人選。然而，林岱樺大動作地為初選熱身，也讓外界質疑她的資金來源，如何能應付如此大的開銷。

籲向寺廟捐款 造帳付開銷 林岱樺請求支持者將贊助經費捐給通法寺，透過自家的會計事務所造帳，由通法寺的帳戶來支付助理費、工作人員費用及文宣品、看板開銷。檢方認為涉違反政治獻金法及洗錢防制法，因此以涉嫌違反貪污治罪條例，周四上午將林岱樺帶走調查，翌日凌晨移送高雄地檢署。通法寺住持釋煌智同被帶走調查，後諭知100萬元交保。林岱樺交保後，稱檢調針對她的指控不實，縱使傷痕纍纍，她依然會堅定身軀，捍衞清白。