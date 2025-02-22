為父鳴冤遭羈押502天 男子獲賠

【本報綜合報道】河北唐山市47歲男子溫先生的父親曾因故意殺人未遂被法院判處監禁12年，溫先生認為受害者傷情造假，自2022年6月起在網上發文維權，但「替父鳴冤」的舉動令其被控尋釁滋事，羈押達502天。檢察院最終以事實不清、證據不足，決定不起訴溫先生，並於去年10月無罪釋放。溫先生日前獲得國家賠償逾26萬元（人民幣‧下同，約28萬港元）後，仍感到不滿，認為應追究相關執法人員的責任。