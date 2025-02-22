獄中染HIV 截癱男索賠886萬 遭駁回擬再闖關

吉林省一名截癱男子在四平監獄服刑期間感染愛滋病（HIV），發起行政訴訟提出約830萬元（人民幣‧下同，約886萬港元）國家賠償要求，但遭法院駁回。吉林省監獄管理局證實，事主將於下月初出獄，承諾幫助辦理低保及聯繫當地殘聯等。

2019年獲近11萬撫慰金 趙姓男子2001年因墮樓而截癱，因夥同他人實施搶劫、故意殺人（未遂）罪於2008年判有期徒刑20年，2009年1月轉入四平監獄服刑。趙男因長期截癱需長期在監獄醫院接受治療，他的感染關鍵節點出現在2011年5月。趙男及其家屬認為監獄方存在管理問題，導致其感染，遂提起行政賠償訴訟。吉林省高級人民法院賠償委員會、最高人民法院賠償委員會先後於2019年1月、10月作出裁決，判令四平監獄支付精神損害撫慰金10萬元（約10.7萬港元），但駁回國家賠償請求。

足潰爛 疑日常接觸傳播 最高法認定，趙男感染發生於2009年6月至2011年6月服刑期間，四平監獄存在監管過錯並應承擔一定賠償責任。吉林省高級人民法院認為，趙男感染的根本原因係由他人傳播，主要責任在於傳播者，四平監獄怠於履行監管職責，與趙男感染愛滋病病毒具有一定因果關係。

根據法院調查，與趙男同期在監獄醫院接受治療的另一名男囚為愛滋病帶原者（2004年確診），後者2010年11月出現發燒伴隨皮疹症狀，且有進入趙男病房協助如廁、日常接觸等情形。由於趙男雙足皮膚潰爛，創面持續滲液，與愛滋病帶原者接觸時皮膚屏障破損構成傳播可能。趙男家屬透露，計劃在趙男出獄後再次發起國家賠償申請。本報綜合報道