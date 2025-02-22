公職人員涉賭 湖北通報5案例

【本報綜合報道】湖北省紀委監委公布，各級紀檢監察機關嚴肅查辦一批黨員幹部、公職人員違規打牌及賭博問題，其中5宗屬於典型案例。

自家餐廳聚賭 遭雙開 5人分別是荊門市政協前黨組書記、主席丁岱、武漢市政協前黨組成員、副主席干小明、十堰市河道管理處前黨支部書記、主任劉華雄、漢川市教育局規劃興建股前負責人李道遠、隨州市曾都區萬店鎮龍頭灣村前黨支部副書記孫伏敏。

其中，干小明2013年至2024年長期縱容、默許配偶在自家經營餐廳內，組織公職人員、民營企業主以打麻雀、「炸金花」等形式賭博並收取高額「台子費」，已開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

湖北省紀委監委指出，全省廣大黨員幹部、公職人員要深刻吸取教訓，以案為鑑，深刻認識違規打牌和賭博的現實危害，各級紀檢監察機關要會同公安機關紮實開展黨員幹部、公職人員違規打牌和賭博專項整治，依規依紀依法開展監督檢查、調查處置，加大警示教育和以案促改力度，樹立新風正氣，為加快建成中部地區崛起重要戰略支點提供堅強保障。