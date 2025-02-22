四川漢伏屍𨋢頂 排除刑事可能
【本報綜合報道】四川省江油市某屋苑升降機周一發生故障，維修員檢查時發現一名男子伏屍升降機頂部。經調查，警方初步排除事件涉及刑事可能。
疑似從高處躍下
68歲死者李××居住18樓單位，有精神病史。經相關部門現場勘驗，升降機2022年12月起投用，在檢驗有效期內，維修保養符合要求，未發現影響安全運行隱患。勘驗發現，一樓升降機層門、𨋢門周一凌晨1時51分至2時14分反覆開合，疑似人為強制打開升降機層門門鎖裝置，導致升降機層門電氣安全保護裝置斷開，升降機停運；18樓升降機層門三角鑰匙孔有非專用鑰匙撬動劃痕，在三角鑰匙孔周圍發現死者DNA。
死者家中閉路電視則顯示，死者周一凌晨在家一直處於活動狀態，直至凌晨1時49分從家中離開。根據升降機內監控，升降機凌晨1時49分至2時30分期間一直停在1樓，直至2時31分升降機內閉路電視畫面抖動後中斷。綜合現場勘驗、法醫初檢，死者符合高處墮下死亡特徵，正進一步調查有關情況。
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