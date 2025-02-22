四川漢伏屍𨋢頂 排除刑事可能

疑似從高處躍下

68歲死者李××居住18樓單位，有精神病史。經相關部門現場勘驗，升降機2022年12月起投用，在檢驗有效期內，維修保養符合要求，未發現影響安全運行隱患。勘驗發現，一樓升降機層門、𨋢門周一凌晨1時51分至2時14分反覆開合，疑似人為強制打開升降機層門門鎖裝置，導致升降機層門電氣安全保護裝置斷開，升降機停運；18樓升降機層門三角鑰匙孔有非專用鑰匙撬動劃痕，在三角鑰匙孔周圍發現死者DNA。