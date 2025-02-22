家長網暴班主任 法院裁定強制道歉

【本報綜合報道】海南省海口市某小學一名學生家長長期在網上誣衊一名教師，遭對方入稟海口市瓊山區人民法院，在一審及二審均敗訴。他上周六下午被強制傳喚至海口市瓊山區人民法院執行局，在法官告誡下在網上社交平台及微信朋友圈發布道歉聲明，同時注銷其平台帳戶。

於社媒誣衊毆打孩子 案情指，家長龍×與班主任在學生管理理念方面存在分歧，自2023年5月開始多次在微信班級群內冷嘲熱諷，甚至在使用污言穢語辱罵對方，最終遭到踢出群聊。此後，他在多個網上社交平台等發布誣衊班主任毆打其孩子內容，一共多達27次。

由於龍×在網上發布內容並不屬實，班主任入稟海口市瓊山區人民法院。海口市中級人民法院二審裁定維持原判，龍×須立即刪除在平台帳戶及微信朋友圈發布有關侵犯原告名譽權訊息，連續兩天在上述平台及微信朋友圈公開道歉，賠償5,000元人民幣（約5,350港元）。

直至上周六，龍×獲傳喚前往海口市瓊山區人民法院執行局，最終意識到網絡空間不是法外之地。他最終獲再次拉入微信群，並在群組內及朋友圈發布道歉聲明，同時注銷其平台帳戶。