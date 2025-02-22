湛江校 為健康禁學生帶麵包 食堂卻有售急道歉

廣東省湛江農墾實驗中學日前發布《2025年春季學期學生返校通知》（下稱《通知》），禁止學生攜帶麵包及即食麵等入校，偏偏食堂繼續售賣。校方上周二發道歉聲明提到，《通知》原意是保障學生健康，學校僅禁止高油、高脂、高糖類零食及無衞生保障食品入校，學生可攜帶小量零食、非油炸即食麵進入。

三高食品禁入校 根據《通知》，任何高油、高脂、高糖類零食及無衞生保障食品均不得入校，包括奶茶、糖果、碳酸飲料、辣條、即食麵及從小販買來食品等。該校學生日前拍片投訴，學校不准他們攜帶麵包及即食麵，反問：「在學校學習壓力本來就大，課後吃點零食和麵包可以補充身體能量，新學期的規章合理嗎？」此外，他在片中亦投訴學校食堂及小賣部也有售賣飯菜及麵包，不過又貴又難食。

上述影片在網上廣泛流傳，立即引起熱議。校方隨後表示，為了保障學生健康而禁止高油、高脂、高糖類零食及無衞生保障食品入校，卻在執行規定過程中，部分工作人員理解校規不夠透徹，誤把部分合規食品納入禁帶範圍。經聽取意見及考慮綜合因素後，學校決定在原有允許學生攜帶適量牛奶、水果、麵包基礎上，允許學生攜帶小量零食及非油炸即食麵進入校園。

湛江農墾實驗中學另提及，校方接下來將成立「校園食品管理學生委員會」，另改善「校園膳食監督家長委員會」，讓學生、家長代表參與制訂及監督規章，還會通過家長會、班級群等渠道，每學期評估改善食品管理規定，通報規定執行情況，確保政策科學合理、執行到位。

學校食堂亦降價 針對小賣部價格偏高問題，校方強調與外面持平，原則上要求價錢不能高過超市商品，已責令整改，盡量降低貨品金額。另外，學校亦要求食堂降低飯菜售價，每種菜減價0.5元人民幣（約0.54港元）。資料顯示，湛江農墾實驗中學是由廣東農墾湛江師範學校改制而成公立普通高中，屬廣東省湛江市直屬5間高中之一。本報綜合報道