DeepSeek生成銷售影片 助商戶拓阿拉伯市場

【本報綜合報道】各地政務系統近日密集宣布接入人工智能（AI）大模型DeepSeek，江蘇蘇州、河南鄭州、廣西來賓和陝西延安等地也掀起組織領導幹部學用人工智能的熱潮。浙江義烏市有商家利用DeepSeek生成的銷售影片，只需要講出「1、2、3、4」，就可用阿拉伯語等各種語言熟練地介紹商品，輕鬆開拓跨國生意。

蘇州市委組織部上周五舉辦以「從DeepSeek看人工智能產業發展」為主題的講座，引導幹部更新思想觀念，補齊素質短板，提升履職能力。鄭州市上周六舉行全市領導幹部講堂，邀請清華大學新聞學院、人工智能學院雙聘教授瀋陽作專題輔導。瀋陽曾表示，政府部門在推動DeepSeek實際落地的過程中，也要注意調整人員觀念，積極學習掌握AI技術，適應發展需求。

DeepSeek一夜爆紅後，農曆新年期間義烏Chinagoods AI團隊的技術人員已研究DeepSeek大模型本地化部署和應用適配，開市後實現初步接入。義烏中國小商品城大數據公司技術總監樓勤峰表示，「小商AI視創」是一款智能生成產品介紹文案和影片的應用，商戶只需拿着產品對鏡頭說「123」，並提供關鍵詞文案或選擇適配場景，就可以生成介紹產品的中英文口播片段。商戶傅江燕表示，現在「精通」多國語言，傳播渠道打開，希望吸引更多跨國訂單。