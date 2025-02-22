解放軍指菲3機非法靠近南沙島礁
【本報綜合報道】解放軍南部戰區昨日公布，菲律賓兩架C208型機及一架N22型機周四非法闖入中方南沙島礁附近空域，南部戰區全程掌握、警告驅離。
南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校批評，菲方近期罔顧事實，多次對華正當合法維權行為污名化炒作抹黑。他提到菲方一架C208型機周二非法闖入中國黃岩島領空，多次擅自改變飛行高度，218秒降高920米，以不專業、危險方式，蓄意近距穿越解放軍正常在空中巡邏直升機高度層，極易引發海空不測事件。田軍里指摘菲方反咬一口，誣稱中方行為「危險」，實際是菲方尋釁滋事在前、顛倒黑白在後，企圖兜售其非法主張。中方正告菲方，拙劣伎倆注定徒勞無用，南部戰區部隊將保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全及南海地區和平穩定。
搭載西方記者拍攝
南部戰區亦發布一段錄音，正是海軍南沙守備部隊周四警告驅離菲律賓N22型機，內容提及菲方已對中國島礁構成安全威脅，為了避免誤判，應立即遠離。在另一段影片，中國海軍護衞艦宜賓號周二亦要求菲方一架C208型機立即離開。官媒旗下自媒體「玉淵譚天」昨日披露，菲方C208型機周二非法闖入黃岩島時，正搭載多名西方傳媒記者，眾人配備「長短火」攝影器材，原計劃從空中近距離拍攝黃岩島上相關細節，周邊海域中方軍艦、海警船及南海漁船部署情況。從網上影片所見，中方一架直9直升機當時以「泰山壓頂」方式從C208上方飛過。
人人做記者
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