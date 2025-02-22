解放軍指菲3機非法靠近南沙島礁

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校批評，菲方近期罔顧事實，多次對華正當合法維權行為污名化炒作抹黑。他提到菲方一架C208型機周二非法闖入中國黃岩島領空，多次擅自改變飛行高度，218秒降高920米，以不專業、危險方式，蓄意近距穿越解放軍正常在空中巡邏直升機高度層，極易引發海空不測事件。田軍里指摘菲方反咬一口，誣稱中方行為「危險」，實際是菲方尋釁滋事在前、顛倒黑白在後，企圖兜售其非法主張。中方正告菲方，拙劣伎倆注定徒勞無用，南部戰區部隊將保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全及南海地區和平穩定。