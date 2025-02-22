澳紐之間海域 華3艦實彈演習

澳總理指示外長 G20會議上向王毅提及此事 中國海軍3艘軍艦昨日在澳洲與新西蘭之間的國際水域舉行實彈演習，澳洲航空及新西蘭航空等多家航空公司接獲通知後，調整往來澳洲及新西蘭的客機航線。中國外交部強調，南部戰區組織艦艇赴遠海開展演訓，始終保持安全、規範和專業操作，符合有關國際法和國際實踐。

中國海軍艦艇編隊由055型導彈驅逐艦遵義號、054A型導彈護衞艦衡陽號、903型綜合補給艦微山湖號組成，本周沿着澳洲東海岸航行南下，曾現身悉尼外海。排水量逾萬噸的055型驅逐艦配備112個垂直發射系統，並且搭載鷹擊21高超音速導彈、長劍10巡航導彈等，最大射程達2,000公里。

多間航企調整路線 新西蘭皇家海軍護衞艦蒂卡號在演習海域附近監控，發現中國海軍艦艇改變隊形並放置射擊目標，然後再次變換隊形及回收目標，沒有觀察到發射實彈，但隊形變化符合實彈射擊需要。澳洲民用航空安全局、澳洲航空服務公司獲悉關於國際水域實彈射擊通知後，為謹慎起見通知計劃飛往該地區的航空公司，並把中國海軍艦艇周圍18公里、45,000呎以內高度劃為空域保護區。

新西蘭國防部長柯林斯稱，關注本國人員、船隻和飛機安全，但目前沒有危險。澳洲國防軍證實，澳洲及新西蘭不存在迫在眉睫的危險。澳洲總理阿爾巴內塞已聯絡新西蘭總理盧克森，證實中方按照慣例在演習前發出警告，演習海域距離澳洲海岸至少370公里，位於澳洲專屬經濟區外，符合國際法。

阿爾巴內塞指示在南非參加20國集團外長會議的外長黃英賢，與中共中央政治局委員兼外長王毅會面時提出此事。

澳防長指通知倉促 黃英賢指對演習透明度不足感到擔憂。澳洲國防部長馬爾斯表示，中方在發出通知方面遵守國際法，但時間倉促。他指澳洲已要求中國解釋在塔斯曼海演習原因，以及為何沒事先通知避免干擾民航機。澳洲影子國防部長黑斯蒂指摘中國使用炮艦外交，並歸咎阿爾巴內塞對華軟弱。本報綜合報道