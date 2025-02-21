耗兩個月製蝴蝶婚紗 妹贈姊冀福氣疊加

【本報綜合報道】中國四川省涼山州一名21歲女子耗時兩個月，為新婚姊姊準備驚喜，自學並親手製作婚紗，讓對方能在大喜之日穿上那件漂亮且夢幻感十足的婚紗，藉此送上最真誠的祝福，雙方都為此感到溫馨且滿足。

自學流程設計縫製

女子小羅表示，她從小到大與姊姊睡在同一張床上，對方一直很疼愛她，兩人也從未吵過架，因此得知對方要結婚後，決定送出一件最好的新婚禮物。她耗時兩個月，一邊製作一邊自學整個流程，包括繪圖設計和親手縫製等。她製作的婚紗以蝴蝶為主要元素，上面鑲有數千顆閃鑽、珍珠和蝴蝶裝飾等，希望姊姊結婚後能如同蝴蝶一樣，自由美麗且不被拘束，加上蝴蝶普通話的諧音是「福疊」，冀望對方的未來福氣疊加。