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美動物園首迎紅頸袋鼠幼崽
紅頸袋鼠是一種中等體形的袋鼠，廣泛分布於澳洲東部和東南部。美國科羅拉多州丹佛動物園近日宣布，園區一處模擬澳洲棲息地的新建區域早前迎來首隻紅頸袋鼠幼崽，估計牠出生於去年9月1日，直至最近才從母親的育兒袋中探出頭來（右圖），專家正密切關注這隻小袋鼠和其母親（左圖）的情況，目前健康狀況良好。
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