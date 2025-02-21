泰議員投案否認性侵台旅客

泰國國會下議院議員猜言帕宛上月涉嫌性侵一名台灣女遊客，泰國警方介入調查，台方也表達關切。猜言帕宛消失在公眾視野多天之後，周二突然於清邁府警察局現身，但否認指控。猜言帕宛宣稱在雙方同意下性交，他原本在曼谷躲藏，之後在律師的陪同下，前往清邁府警察局投案。（綜合報道）