多國專家赴福島採集核污水

在國際原子能機構組織下，包括中國在內的多國專家周三至今日赴日本福島第一核電站排海設施和附近海域，獨立採集待排放核污染水、海水等樣本，並參與採集海洋生物樣本。今後對福島核污染水排海的國際監測和中方的獨立取樣監測將持續實施，中方將及時發布最新進展。（綜合報道）