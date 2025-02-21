美司令：倘遭北韓洲際導彈攻擊 可核武三位一體制敵

美國空軍第8航空軍司令、聯合全球打擊行動中心司令阿瑪戈斯特（Jason Armagost）周三警告，一旦北韓發射洲際彈道導彈攻擊不會有任何得益，美國可在選擇的時間、地點和方式，以壓倒性優勢回應。他強調，美國要保持核武三位一體系統韌性。

阿瑪戈斯特在紐約出席非牟利組織活動，回應倘北韓成功打擊美國本土，將如何影響美國對南韓的核保護傘。他指出，美國核武三位一體由洲際彈道導彈、戰略轟炸機和潛射彈道導彈組成。洲際彈道導彈處於警戒狀態，潛射彈道導彈確保具有二次打擊能力，而轟炸機則部署在前沿，發揮連串戰略威懾能力。洲際彈道導彈、潛艇和轟炸機數量十分重要。

對於中國兩款新型戰機近日試飛，阿瑪戈斯特並不感到驚訝，因為軍事競爭是永恒的事情，常有驚喜及新東西，新東西會驅動競爭對手應對。美國空軍第8航空軍共有140架B1、B2及B52轟炸機，B52正升級引擎、航電設備及子系統，使之成為B52J，B21隱形轟炸機最終將取代B1及B2。

美轟炸機韓戰機聯合演習 美國總統特朗普上任後，B1B轟炸機昨日首次飛臨朝鮮半島，聯同南韓空軍F35A隱形戰機、F15K戰機等，展開聯合空中演習，展示美國應對北韓核導威脅的延伸威懾能力，並加強美韓戰力之間的互通性。

朝譴責澳擬引進美核潛艇 北韓朝中社昨日發表評論譴責澳洲計劃從美國引進核潛艇，評論稱美國在亞太地區揮舞「核武棒」的做法行不通，澳洲引進核潛艇並非單純金錢交易，而是意味以美國為主軸的另一個「核武聯盟」正式啟動。當前亞太地區政治、軍事局勢動盪不安，澳洲的舉措只會使情況更加惡化，是萬分危險的企圖。評論直指美國搞軍事小集團針對北韓，奉勸美方深思熟慮在亞太地區的軍事行為會帶來何種後果。本報綜合報道