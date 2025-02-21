夥美英打造核潛艇 澳洲恐遭外國情報機構攻擊

伯吉斯發表ASIO年度威脅評估演講時警告，澳洲的國家安全前景正在惡化，ASIO發現包括對澳洲友好的外國機構把AUKUS列為情報目標，以確定聯盟的能力，了解澳洲打算如何使用潛艇，並破壞澳洲盟友的信心。他透露，多個國家正在尋求有關澳洲軍事能力的情報，國防人員成為間諜活動對象，有人最近收到國際同行贈送藏有監視設備的禮物。ASIO評估，外國干涉活動目的是要削弱對AUKUS的支持，並在地區緊張局勢升級時實施可能的破壞行動。

料間諜活動持續增加

伯吉斯還提到網絡破壞是一種特別威脅，至少有一個國家的網絡機構經常試圖摸清澳洲關鍵網絡基礎設施的情況，相信是用於繪製相關設施的系統圖紙，以便將來植入惡意軟件，保持存取權限。他以中國黑客組織「伏特颱風」為例，指出ASIO與美國情報機構密切合作，驅逐黑客並關閉他們的全球訪問權限，包括在澳洲的節點。他預期在未來5年，外國情報機構會利用人工智能和更深層的線上資料庫，製造虛假資訊和深度造假，削弱對機構的信任。