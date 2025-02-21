哥國炸彈襲擊1死7傷

【本報綜合報道】哥倫比亞發生炸彈爆炸事件，釀成一死7傷。事發於周二晚上，首都波哥大市中心聖貝拉爾多街區發生炸彈爆炸襲擊，8人受傷送院治理，惟其中一人傷重不治。警方正就襲擊事件進行調查，暫未有組織或個人承認責任。